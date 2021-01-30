Бразильская модель Кауана Билхар погибла, выпав с 27 этажа в Дубае

Незадолго до трагедии она сообщила в социальных сетях о своей помолвке.

В Дубае при загадочных обстоятельствах погибла бразильская модель и блогер Кауана Билхар. Девушка сорвалась с 27-го этажа небоскреба, сообщило Daily Mail.

По данным местных правоохранителей, рассматривается несколько версий произошедшей с 27-летней бразильянкой. Речь идет о несчастном случае, убийстве и фемициде. Официальная причина смерти пока не называлась.

Мать модели Дарла Билхар отправилась в Дубай, чтобы организовать транспортировку тела дочери на родину. Процедура вывоза осложняется необходимостью получения разрешений от местных властей.

Погибшая модель была родом из штата Санта-Катарина на юге Бразилии. Последние несколько лет Кауана жила в Дубае и активно вела блог, где делилась кадрами из путешествий и роскошной жизни.

Ранее мы сообщали, что блогершу Брук Джордж обвинили в убийстве знакомого, которого она встретила в Дубае.

Фото: Magnific