Бразильская модель Кауана Билхар погибла, выпав с 27 этажа в Дубае

В Дубае при загадочных обстоятельствах погибла бразильская модель и блогер Кауана Билхар. Девушка сорвалась с 27-го этажа небоскреба, сообщило Daily Mail.
По данным местных правоохранителей, рассматривается несколько версий произошедшей с 27-летней бразильянкой. Речь идет о несчастном случае, убийстве и фемициде. Официальная причина смерти пока не называлась.
Мать модели Дарла Билхар отправилась в Дубай, чтобы организовать транспортировку тела дочери на родину. Процедура вывоза осложняется необходимостью получения разрешений от местных властей.
Погибшая модель была родом из штата Санта-Катарина на юге Бразилии. Последние несколько лет Кауана жила в Дубае и активно вела блог, где делилась кадрами из путешествий и роскошной жизни.
Ранее мы сообщали, что блогершу Брук Джордж обвинили в убийстве знакомого, которого она встретила в Дубае.
Фото: Magnific
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