Детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями в ОАЭ

Минимальный возраст для использования соцсетей в стране теперь составляет 15 лет.

Запрещающее детям до 15 лет создавать аккаунты и пользоваться социальными сетями постановление утвердил кабинет министров ОАЭ. Об этом сообщило агентство WAM.

В документе говорится, что подростки младше 15 лет не смогут регистрироваться на платформах, публиковать контент, писать комментарии и участвовать в открытых группах. Модераторы обязаны выявлять и блокировать аккаунты несовершеннолетних нарушителей в соцсетях.

Для подростков старше 15–16 лет также предусмотрели строгие ограничения. Их контент будут фильтровать и ограничат время использования. Кроме того, буду отключены функции взаимодействия с незнакомцами. Социальные сети не смогут использовать личные данные подростков для рекламы.

Платформам поручили внедрить системы проверки возраста. Период адаптации к новым требованиям составит 12 месяцев. Нарушение правил грозит санкциями и огромными штрафами.

Ранее мы сообщали, что во Франция и Греции планируют запретить детям до 15 лет сидеть в соцсетях.

Фото: Magnific