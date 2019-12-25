В ЕС готовятся ввести доступ в интернет по паспорту

Франция и Греция хотят запретить детям до 15 лет сидеть в соцсетях.

Страны-члены Европейского союза готовятся ввести доступ в интернет по паспорту. Соответствующей информаций поделились журналисты из иностранного издания Euractiv. Известно, что на данный момент Париж и Афины выступают за строгий запрет на использование социальных сетей детьми, которым еще не исполнилось 15 лет. Испанское национальное правительство предлагает коллегам оставить вопрос минимального возраста для доступа к соцсетям открытым для дальнейшего обсуждения с учётом мнений региональных экспертов и общественности.

Испания, Греция и Франция настаивают на том, чтобы Европейская комиссия как можно скорее ввела общеевропейскую систему проверки возраста и установила минимальный возраст для доступа к социальным сетям. материал СМИ

Напомним, что поводом для подобной законодательной инициативы в сфере цифровизации послужило утверждение о том, что соцсети вызывают проблемы со здоровьем у несовершеннолетних граждан, которые часто сталкиваются с поверхностным контентом и становятся зависимыми от него.

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Фото: pxhere.com