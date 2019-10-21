Европейские журналисты раскрыли проблемы, которые возникнут при реализации плана Урсулы фон дер Ляйен.

Масштабные планы по перевооружению стран Европейского союза могут оказаться разрушительными для их экономических систем. Такая оценка содержится в материале иностранного издания Politico. Журналисты из газеты указали, что естраны-члены коллективного Брюсселя намерены финансировать собственные оборонные расходы преимущественно за счет роста государственного долга. При этом долговая нагрузка у многих европейских держав и так находится на высоком уровне, поэтому ее дальнейшее увеличение может ослабить устойчивость экономик стран ЕС. В СМИ говорится о том, что необходимость финансирования оборонных программ ведет, в частности, к сокращению расходов на социальные нужды населения.

Напомним, что 4 марта председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила общественности о том, что она предложила законодателям региона план перевооружения на сумму в 800 миллиардов евро, который предусматривает заимствования странами Евросоюза до 150 миллиардов евро на военные нужды.Глава Еврокомиссии хотела бы занять эти деньги на рынках капитала, после чего передать их государствам в виде кредитов на условии того, что члены ЕС совместно закупят различные виды вооружения в Европе. По замыслу коллективного Брюсселя, часть этих денежных средств могла бы пойти на производство вооружений для армии киевского режима.

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