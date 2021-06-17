Каллас: ЕС готовит новые рестрикции против энергетического экспорта РФ

Глава МИД Евросоюза рассказала о работе над "дорожной картой" по санкциям против России.

Евросоюз подтвердил информацию о том, что в настоящее время делегаты из стран-членов ЕС уже обсуждают 18-й пакет санкций и хочет ввести новые ограничения против российского энергетического экспорта. Соответствующее заявление сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности регионального сообщества Кая Каллас местным журналистам в ходе прибытия в Тирану на саммит Европейского политического сообщества. Иностранка подчеркнула, что коллективный Брюссель сейчас работает над дорожной картой. В частности, подготавливается проект самозапрета стран-членов ЕС по запкупке ресурсов из России.

У нас готов 17-й пакет санкций, мы работаем над 18-м. Очень важно, чтобы были введены новые ограничения против российского энергетического экспорта. Кая Каллас, глава МИД ЕС

Напомним, что 17-й пакет санкций еще не принят. Эксперты ожидают, что его должны утвердить министры иностранных дел ЕС только 20 мая. Затем документ вступит в законную силу. Согласно официальным заявлениям европейских политических лидеров, запреты и ограничения будут включать в себя внесение в черный список порядка 70 физических лиц и организаций, а также более150 танкеров, перевозящих российскую нефть. Эти суда в ЕС называют "теневым флотом России",

Послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России.

Фото и видео: YouTube / Ora News