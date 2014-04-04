Лукашенко: качество украинского конфликта изменится, если втянуть в нее Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что качество вооруженного конфликта на украинской территории изменится в том случае, если украинцы втянут в боевые действия Минск. Соответствующее заявление иностранный политический лидер из соседнего государства сказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. По словам главы постсоветской республики, ранее его администрация говорила об этом коллегам с Банковой улицы.
Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество мгновенно изменится. Это будет "совсем другая".
Александр Лукашенко, глава Белоруссии
Как отметил Александр Лукашенко, Владимир Зеленский уже ответил на это заявление. По словам лидера Белоруссии, в Киеве понимают, что Минск нельзя втягивать в региональный конфликт.
Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы в лесах Белоруссии.
Фото: Telegram / Пул первого
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