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Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы в лесах Белоруссии
Сегодня, 15:18
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ylia_schabaldina Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы в лесах Белоруссии

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Пересечь границу можно будет в трех пунктах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать механизмы для упрощенного посещения приграничных лесов гражданами Украины. Об этом сообщило БелТА.

В своем поручении белорусский лидер сослался на "принципы добрососедства и многолетние привычки местных жителей".

Представители Госпогранкомитета заявили, что пограничники готовы обеспечить сезонный пропуск жителям украинского приграничья на территорию заказника "Ольманские болота" в Брестской области.

Украинцы смогут пересечь границу в трех пунктах - "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". Соответствующую информацию уже передали украинской стороне по дипломатическим каналам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко демонтировать вышки-ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, иначе этот вопрос Украина будет решать военным путем.

Фото: Magnific

Теги: белоруссия и украина, леса белоруссии, лукашенко, лукашенко и зеленский
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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