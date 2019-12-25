Лукашенко разрешил украинцам собирать грибы в лесах Белоруссии

Пересечь границу можно будет в трех пунктах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разработать механизмы для упрощенного посещения приграничных лесов гражданами Украины. Об этом сообщило БелТА.

В своем поручении белорусский лидер сослался на "принципы добрососедства и многолетние привычки местных жителей".

Представители Госпогранкомитета заявили, что пограничники готовы обеспечить сезонный пропуск жителям украинского приграничья на территорию заказника "Ольманские болота" в Брестской области.

Украинцы смогут пересечь границу в трех пунктах - "Мутвица", "Хиничев" и "Селище". Соответствующую информацию уже передали украинской стороне по дипломатическим каналам.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко демонтировать вышки-ретрансляторы в Гомельской и Брестской областях, иначе этот вопрос Украина будет решать военным путем.

Фото: Magnific