Лукашенко подарили рыжую корову Мусю

Животное будет жить на президентской ферме.

Во время визита на молочно-товарный комплекс президенту Белоруссии Александру Лукашенко преподнесли необычный подарок. Теперь у него будет своя корова джерсейской породы по кличке Муся, сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер в пятницу побывал с визитом в Узденском районе, чтобы лично ознакомиться с процессами предприятия "Яченка". Основным направлением работы предприятия является разведение голштинской породы коров.

Однако недавно на ферме занялись выращиванием джерсейской породы. Именно ее представительницу преподнесли в качестве подарка президенту. Корова сразу почувствовала руку нового хозяина и спокойно пошла на контакт, отметили в агентстве.

Коровы джерсейской породы отличается своими небольшими размерами и высоким содержанием жира и белка в молоке. Их средний удой может достигать до 30 литров в сутки.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко привез в Москву подарок для президента РФ Владимира Путина. Белорусский лидер преподнес ему картину с видами Валаама.

Фото: БелТА - Новости Беларуси