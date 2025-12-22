Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину картину и видами Валаама. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого.
Белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ. Он провел встречу с Путиным и подарил ему картину. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что это обещанный ранее подарок на день рождения российского лидера.
Пускай, будет у вас. Подсмотрел художник, поехал после нас с вами туда и сделал хорошую картину.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко назвал Меланию Трамп самым сильным оружием президента США.
Видео: Telegram / Пул Первого
