Лукашенко подарил Путину картину с видами Валаама

В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что это обещанный ранее подарок на день рождения Путина.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил президенту РФ Владимиру Путину картину и видами Валаама. Об этом сообщил Telegram-канал "Пул Первого.

Белорусский лидер прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств СНГ. Он провел встречу с Путиным и подарил ему картину. В пресс-службе президента Белоруссии отметили, что это обещанный ранее подарок на день рождения российского лидера.

Пускай, будет у вас. Подсмотрел художник, поехал после нас с вами туда и сделал хорошую картину. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

