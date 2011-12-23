Президент Белоруссии Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена. Об этом он заявил на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.
По словам главы государства, "никто не знает, что там выкинут сильные мира сего". Он подчеркнул, что если в стране будет крепкая экономика, то и граждане будут жить нормально. Также Лукашенко подчеркнул необходимость развивать внутреннее производство, чтобы у людей были рабочие места.
Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить. Один лозунг – работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а жить.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ.
