По словам белорусского лидера, "никто не знает, что там выкинут сильные мира сего".

Президент Белоруссии Лукашенко призвал мобилизоваться, чтобы пережить сложные времена. Об этом он заявил на совещании по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.

По словам главы государства, "никто не знает, что там выкинут сильные мира сего". Он подчеркнул, что если в стране будет крепкая экономика, то и граждане будут жить нормально. Также Лукашенко подчеркнул необходимость развивать внутреннее производство, чтобы у людей были рабочие места.

Надо мобилизоваться сейчас, чтобы пережить это сложное время. Причем непонятное время. Я как президент не знаю, к чему вас готовить. Работаем, чтобы жить. Один лозунг – работаем, чтобы жить. Не просто выжить, а жить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ.

Фото: Telegram / Пул Первого