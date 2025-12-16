Эксперт объяснил, что курс евро будут считать по-новому

Изменение касается самого механизма расчета официального курса, который должен стать более устойчивым и репрезентативным.

Центральный Банк России ранее изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. Государственный регулятор страны объяснил свое решение низкими объемами торгов европейской валютой на внутреннем рынке. Журналисты телеканала "360.ru" со ссылкой на слова эксперта финансового рынка Андрея Бархоты уточнили, что фактически Банк России возвращается к механизму, который использовался до введения санкционного давления Запада против Мосбиржи. Речь идет о том, что до 2024 года курс евро к рублю котировался через кросс-курс. Для реализации такого процесса брался курс доллара к рублю, основанный на биржевом рынке, а также курс евро к доллару на международном валютном рынке. Эти курсы скрещивались, после чего получался курс евро к рублю. После введения запретов и ограничений недружественных стран российский регулятор перешел на расчет курса по внебиржевым операциям. Однако со временем объем таких сделок в евро существенно сократился. Обновленный подход позволит властям учитывать большее количество сделок и сделать официальный курс более объективным.

Банк России решил вернуться к формату кросс-курса, когда используется внебиржевой курс доллар-рубль и курс евро-доллар на международном рынке. Получается синтетический курс, но он основан на большем количестве сделок и лучше отражает рыночную ситуацию. Андрей Бархота, эксперт

Для обычных граждан решение Центрального банка России практически ничего не меняет, так как возможности покупки и продажи наличных евро для населения страны сохранятся в прежнем режиме. Однако курс такой валюты может стать более предсказуемым. Речь идет о том, что прежняя методика иногда приводила к ситуациям, при которых евро и доллар двигались разнонаправленно из-за недостатка сделок на российском внутреннем рынке. После изменения методики государственным финансовым регулятором, связь между двумя валютами станет более заметной.

Минфин вернется к политике более предсказуемого курса рубля.

Фото: Piter.tv