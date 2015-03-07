Лукашенко: Белоруссия всегда была локомотивом развития отношений в ОДКБ

Белоруссия всегда была локомотивом развития отношений в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с генсеком ОДКБ Таалатбеком Масадыковым.

По его словам, Белоруссия всегда отвечала за развитие отношений в ОДКБ и других структурах на пространстве бывшего Советского Союза. Лукашенко подчеркнул, что подходы Минска абсолютно открыты и никто "ничего не прячет". Президент отметил, что центральным звеном в ОДКБ является Россия.

Надо прекрасно понимать, что на западном направлении основным звеном ОДКБ является Беларусь. И не дай бог какой-то конфликт на этом направлении, Россия всегда должна иметь здесь ядро вооруженных сил, которые подключатся к действиям белорусской армии, чтобы защитить наше пространство. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

