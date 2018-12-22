В "Юнтолово" достроили новую поликлинику на почти 600 посещений в смену

В Приморском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую детско-взрослую поликлинику на территории жилого комплекса "Юнтолово". Разрешение на ввод объекта получил девелопер "Главстрой Санкт-Петербург".

Как рассказал портал "Строительный Петербург", пятиэтажное медицинское учреждение рассчитано на 588 посещений в смену. Поликлиника сможет принимать 420 взрослых пациентов и 168 детей ежедневно. Объект расположен на Юнтоловском проспекте и станет одним из крупнейших медицинских учреждений в этой части района.

В здании разместили отделения терапии, диагностики, профилактики и неотложной помощи, а также дневной стационар и кабинеты профильных врачей. Для детей и взрослых предусмотрели отдельные входы и зоны ожидания.

Поликлинику оснастили современным оборудованием. Внутри работают три рентген-кабинета, оборудовано стерилизационное отделение и специальные помещения для диагностики.

Новый объект стал вторым государственным медучреждением на территории "Юнтолово". Первый офис врачей общей практики открылся здесь ещё несколько лет назад. Кроме того, эта поликлиника стала уже третьим отдельно стоящим медицинским объектом, который построил девелопер в Петербурге.

Ранее проект получил диплом первой степени премии "Лидер строительного качества" в номинации "Лучший объект социального значения".

