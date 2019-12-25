На Великолукской улице достроили поликлинику с детским и взрослым отделениями

В Московском районе завершилось строительство поликлинического комплекса на Великолукской улице. Новое здание уже получило разрешение на ввод и в ближайшее время начнет принимать пациентов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Объект возвела Группа ЦДС за собственные средства. Позднее объект будет передан городу. Медицинский центр станет филиалом Городской поликлиники №21 Московского района.

В трехэтажном здании разместились два отделения — для взрослых и детей. Взрослое сможет принимать до 276 человек за смену, детское — до 180. Внутри оборудованы кабинеты терапевтов и профильных специалистов, зоны диагностики, процедурные и прививочные кабинеты.

Для маленьких пациентов предусмотрены отдельные пространства, включая колясочную. В здании также есть кабинеты ультразвуковой диагностики и помещения для профилактических осмотров.

На первом этаже организованы регистратуры, гардеробы и зоны ожидания. Все помещения адаптированы для людей с ограниченной мобильностью.

Новый поликлинический комплекс не единственный социальный объект, возведенный группой ЦДС в рамках жилого квартала "Московский". Ранее здесь были построены и введены в эксплуатацию общеобразовательная школа на 650 мест и детский сад на 295 воспитанников.

За ходом строительства следили сотрудники отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", подведомственного Комитету по строительству.

Также в Петербурге появится новая поликлиника на Пулковском шоссе.

Фото: Группа ЦДС