Врач Болибок рассказал, чем опасна аллергия на мороженое

Особую опасность представляют и наполнители, например, арахис — один из самых сильных пищевых аллергенов.

Всемирный день мороженого, который отмечается 10 июня, — отличный повод поговорить не только о вкусе, но и о безопасности этого десерта. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с "Вечерним Санкт-Петербургом" объяснил, почему любимое лакомство может вызывать неприятные реакции — от аллергии до обострения хронических инфекций.

По словам специалиста, мороженое является сложным продуктом, состоящим из множества компонентов, каждый из которых может быть потенциальным аллергеном. Кроме самого молока или сливок, там используются эмульгаторы (часто яичного происхождения), вкусовые добавки, ароматизаторы и красители. Часто встречается аллергия на белки коровьего молока и яиц.

Особую опасность представляют и наполнители, например, арахис — один из самых сильных пищевых аллергенов. Владимир Болибок также обратил внимание, что родители часто путают аллергическую реакцию у детей с простудой. Так называемый оральный аллергический синдром вызывает воспаление во рту и насморк, создавая ложное впечатление ОРВИ.

Врач выделяет два основных типа негативных реакций: пищевая аллергия на компоненты продукта и холодовая аллергия, возникающая из-за слишком низкой температуры десерта. Она вызывает отёк слизистых, боли и может привести к одышке. Однако самой частой проблемой, по мнению специалиста, является не сама аллергия, а провокация хронических заболеваний. Резкий перепад температуры при перегреве вызывает спазм сосудов и ослабляет местный иммунитет на слизистых.

Если у человека в горле уже была инфекция, этот спазм может спровоцировать обострение и развитие бактериальной ангины. Мороженое не "содержит ангину", но может стать спусковым крючком, предупреждает эксперт. Самым безопасным вариантом врач назвал классический белый сливочный пломбир. Чтобы сделать его вкуснее и снизить риск аллергии, он рекомендует добавить натуральное варенье или немного корицы, на которую крайне редко бывает аллергическая реакция.

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