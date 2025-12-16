Диетолог рассказала, почему голубика – главный суперфуд для сосудов и зрения

Несмотря на пользу, употреблять ягоду нужно с умом.

Абхазия планирует в разы нарастить поставки голубики на российский рынок по итогам 2026 года. Причиной такого скачка стал аномально высокий спрос со стороны россиян, который для местных сельхозпроизводителей пока остается новшеством. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ рассказал президент республики Бадра Гунба.

Популярность ягоды объясняется не только её вкусом, но и выдающимися полезными свойствами. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила "Вечернему Санкт-Петербургу", что голубика является абсолютным лидером по содержанию антиоксидантов среди ягод. Ключевую роль играют растительные пигменты – антоцианы. Они замедляют процессы старения и нейтрализуют свободные радикалы – нестабильные молекулы, которые образуются из-за плохой экологии, стрессов и вредных привычек. Именно окислительный стресс связывают с развитием диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и даже появлением морщин. Голубика эффективно тормозит эти негативные процессы.

Кроме того, антоцианы укрепляют стенки капилляров, улучшают кровообращение и зрение. Ягода богата витамином С и клетчаткой, которая очищает кишечник и служит пищей для полезных бактерий, поддерживающих иммунитет и работу нервной системы.

Несмотря на пользу, употреблять ягоду нужно с умом. Из-за содержания органических кислот и клетчатки она может раздражать слизистую желудка, особенно при переедании или употреблении на голодный желудок. Людям с заболеваниями ЖКТ в стадии обострения следует относиться к ней с осторожностью. Также диетолог напоминает о наличии сахара в составе, что важно учитывать людям с некомпенсированным диабетом.

Если противопоказаний нет, ягода принесет максимум пользы как в свежем, так и в замороженном виде. Наибольшей антиоксидантной активностью обладает дикая голубика, выросшая в холодных условиях без искусственного вмешательства. Замороженная ягода сохраняет до 95% своих свойств, особенно если применялась шоковая заморозка.

Сушеная голубика чуть менее полезна, но также сохраняет часть витаминов и микроэлементов.

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Фото: Magnific (wirestock)