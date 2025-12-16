Проект нового жилого комплекса на Магнитогорской получил одобрение

Проектом предусмотрено функциональное использование первых этажей, где разместятся помещения для управляющей компании и коммерческие площади под аренду.

Архитектурно-градостроительный облик будущего жилого комплекса со встроенно-пристроенной автостоянкой на Магнитогорской улице был согласован после внесения правок. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Корректировки затронули в основном внешний вид здания и внутреннюю планировку, не меняя общей концепции. В частности, были переработаны фасадные решения, а также уточнены планы квартир и коммерческих помещений. Для облицовки фасадов застройщик планирует использовать комбинацию материалов: фасадный керамогранит, алюминиевые композитные панели и алюминиевые рейки.

Проектом предусмотрено функциональное использование первых этажей, где разместятся помещения для управляющей компании и коммерческие площади под аренду. Кроме того, территория вокруг ЖК будет благоустроена. Согласно плану, здесь появятся спортивные и детские площадки, зоны отдыха, а также открытые автостоянки и велопарковки.

Заказчиком строительства выступает ООО "Специализированный застройщик "Легенда Магнитогорской"". Генеральным проектировщиком является ООО "ЛЕГЕНДА ДОМ" совместно с Ассоциацией "Объединение проектировщиков", а авторами проекта – ООО "ВиДиСи" и Ассоциация "Саморегулируемая организация "Инженерные системы — проект"".

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Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре