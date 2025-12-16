В Кронштадте появится спортивный комплекс с ледовой ареной и медиафасадом

Архитекторы разработали концепцию с учётом окружающей застройки и расположения рядом с музеем военно-морской славы России.

В Кронштадте согласовали проект нового спортивного комплекса, который разместится на Цитадельском шоссе недалеко от Финского залива. Объект должен стать одной из новых точек притяжения района и объединить возможности для занятий спортом, отдыха и проведения соревнований. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Архитекторы разработали концепцию с учётом окружающей застройки и расположения рядом с музеем военно-морской славы России. В облике здания появятся современные решения: большие стеклянные поверхности, необычная геометрия крыш, декоративные фасадные элементы и подсветка.

Одной из особенностей комплекса станет медиафасад над центральным входом. На нём планируют размещать видеоматериалы, посвящённые спортивным событиям и космической тематике. В тёмное время суток здание будет выделяться благодаря продуманной системе освещения.

В новом спортивном центре смогут заниматься как профессиональные спортсмены, так и жители города. Проект включает зал гимнастики с трибунами, площадки для акробатики и хореографии, ледовую арену для хоккея и фигурного катания, тренажёрные пространства и зоны восстановления.

Также в комплексе предусмотрены кафе, буфет, переговорные, конференц-зал и помещения для администрации.

Рядом со зданием появятся благоустроенные общественные пространства: зоны отдыха, озеленение, парковка, велопарковки и места для самокатов. Для владельцев электромобилей предусмотрят зарядную станцию.

Также в Кронштадте появится храм с духовным центром для детей и подростков.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре