В Кронштадте появится храм с духовным центром для детей и подростков

Внешний облик здания выполнен с элементами неовизантийского стиля: фасады украсят арочные порталы, колонны и декоративные вставки.

В Кронштадте согласовали проект нового храма святого праведного Иоанна Кронштадтского и духовного центра. Комплекс построят на улице Гидростроителей. Он объединит религиозное пространство, образовательные площадки и зоны для отдыха горожан, рассказал портал "Строительный Петербург".

Автором проекта выступило ООО "АРХОНТ". Архитекторы заложили в основу решения традиционную структуру православного храма с купольной композицией, алтарной частью и отдельной входной зоной. Внешний облик здания выполнен с элементами неовизантийского стиля: фасады украсят арочные порталы, колонны и декоративные вставки.

Одной из особенностей комплекса станет духовный центр, рассчитанный на работу с детьми и подростками. Там разместятся классы для занятий, лекционный зал, библиотека, кабинеты специалистов, зона отдыха и другие необходимые помещения. Архитектура нового здания будет сочетаться с обликом храма.

Проектом предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Здесь появятся зелёные зоны, места для прогулок, открытая парковка и велопарковки.

Новый комплекс должен стать частью городской инфраструктуры Кронштадта — местом, где жители смогут не только посещать богослужения, но и участвовать в образовательных и общественных мероприятиях.

Фото: Комитет по градостроительству и архитектуре