На Лабораторном проспекте заработала поликлиника для 50 тыс. петербуржцев

Губернатор Петербурга Александр Беглов открыл 14 мая новое поликлиническое отделение №134 Городской поликлиники №54 на Лабораторном проспекте в Калининском районе. Об этом рассказали в Смольном.

В новом объекте установлен оптический когерентный томограф. Это единственный в районе аппарат с очень высокой разрешающей способностью, позволяющей получать послойные 3D-изображения структур глаза. Кроме того, учреждение получило компьютерный томограф на 64 среза. Всего для эффективной работы поликлиники закупили свыше 1 тыс. единиц оборудования.

Строительство трехэтажного здания на 600 посещений в смену завершили в ноябре прошлого года. На первом этаже разместились отделения лучевой диагностики, физиотерапии, ЛФК, а также клинико-диагностическая лаборатория. На втором и третьем этажах работают хирургическое и эндоскопическое отделения, кабинеты невролога, кардиолога, офтальмолога, оториноларинголога, отделение функциональной диагностики и дневной стационар на 10 коек. Еще на третьем этаже находятся отделения врачей общей практики, кабинеты главного бюро медико-социальной экспертизы. Поликлиническое отделение закрывает потребность в медпомощи для 50 тыс. жителей близлежащих кварталов.

