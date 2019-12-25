В Петродворцовом районе строят новую поликлинику для жителей "Любограда"

В Петродворцовом районе Петербурга продолжается строительство новой поликлиники рядом с жилым комплексом "Любоград". Сейчас на объекте уже завершены основные строительные работы по каркасу здания, а фасады будущего медцентра практически готовы.

Как рассказал портал "Строительный Петербург", поликлиника сможет принимать до 420 человек в смену. Общая площадь здания превысит 3 тысячи квадратных метров. После открытия жители нового квартала смогут обращаться за медицинской помощью по полису ОМС рядом с домом, не выезжая в другие районы города.

Внутри разместят кабинеты терапевтов и врачей узких специальностей, диагностические отделения, рентген-кабинеты и службу неотложной помощи. Проект также предусматривает просторные зоны ожидания и удобную навигацию для посетителей.

Строительство ведёт ГК "КВС". Поликлиника станет частью развивающейся инфраструктуры жилого квартала. Вместе с новыми домами в районе постепенно появляются социальные объекты, необходимые для комфортной жизни семей.

Достроить медицинский центр планируют в третьем квартале 2026 года.

