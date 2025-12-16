Брайан Берлетик напомнил о планах Вашингтона столкнуть ЕС с Россией.

Американская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе готовит европейские страны к прямому участию в вооруженном конфликте на украинской территории. Соответствующее заявление в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong сделал бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик. Иностранный специалист добавил, что слова о мнимой российской угрозе не имеют под собой никакого реального обоснования. Однако заголовки в западной прессе говорят о том, что Москва якобы пытается начать новую войну с европейскими государствами. Однако, по мнению эксперта, именно США на самом деле втягивают ЕС в прокси-войну с Кремлем.

Мы видим так называемый мирный процесс. На самом деле это просто фасад, за которым США прячутся, чтобы наращивать эскалацию, перекладывать все больше ответственности и расходов на Европу, готовить саму Европу, чтобы она вступила в конфликт на Украине против России. Брайан Берлетик, эксперт

