На Западе сообщили об отставании Европы от современных технологий.

Москва на сегодняшний день противостоит колониальному расширению Западной Европы. Такое мнение высказал иностранный экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Glenn Diesen. Иностранный эксперт полагает, что региональное сообщество уже не играет особой роли ни в сфере современных технологий, ни в сфере современной финансовой системы.

И что делает Европа в своем упадке? Отчаянную попытку колониального расширения в Восточной Европе. Вот почему им пришлось расширить НАТО и взять все страны, раньше входившие в Варшавский договор. Они обещали этого не делать, но все равно это сделали. А теперь их мечта — Украина. А русские говорят: нет, мы не согласны. Ричард Вольф, экономист из США

Западный аналитик уверен, что в коллективном Брюсселе и США глубоко укоренился абсолютно ложный нарратив в отношении российского руководства. Он пояснил, что у Кремля есть объяснение, отличное от фантазий политиков из недружественных государств "о каком-то расширении, которое ей не нужно и не выгодно". Ричард Вольф напомнил, что речь идет о стране, у которой есть наибольшая территория на планете, а также все мыслимые человечеством ресурсы.

