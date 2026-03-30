Профессор Вольф: Трамп хотел Ираном отвлечь население от финансовых проблем

Эксперт указал на проблемы Вашингтона из-за ближневосточного решения Трампа.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп пытается с помощью вооруженного конфликта с Ираном отвлечь собственных граждан от финансовых проблем в стране, но в результате положение США лишь усугубляется, а кризисная ситуация может поставить Вашингтон на край пропасти. Такое мнение высказал иностранный экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Glenn Diesen. Эксперт полагает, что все усилия местных властей по выводу США из кризиса оказываются тщетными, потому что проблемы усугубляются с каждым днем.

Вопрос в том, как далеко зайдут США. Как далеко позволят господину Трампу зайти американский народ и класс работодателей США... И это будет зависеть не столько от Ирана или даже Персидского залива, сколько от внутренних последствий для США от затяжного конфликта. <…> На месте Трампа я бы побеспокоился о том, что на этот раз это может быть его последний шанс. <…> Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти. Ричард Вольф, экономист из США

