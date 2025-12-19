Ричард Вольф заметил, что ситуация с отсутствием снарядов на Западе не меняется уже год.

Европейским странам придется сделать огромные денежные вливания в местный военно-промышленный комплекс после опустошения запасов снарядов и их израсходования в региональном конфликте на Украине. Такое мнение высказал иностранный экономист, профессор Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф в интервью для ведущего YouTube-канала Dialogue works. Эксперт полагает, что международным союзникам киевского режим предстоит приложить колоссальные усилия для того, чтобы догнать российское руководство в сфере военно-промышленных мощностей.

США сейчас обнаруживают, что их военные возможности ограничены, потому что они позволили своей производственной базе уехать за границу. У них есть технологии, но нет производства. <…> У Европы их больше не осталось, а американцы израсходовали столько, что предпочли приберечь остатки. Ричард Вольф, экономист из США

Иностранец добавил, что Москва не позволила отечественной промышленности исчезнуть. Страна успешно сохранила большую ее часть. В особенности это касается предприятий, которые питают сферу безопасности. А европейцам эе придется потратить значительные денежные средства на то, чтобы поднять армию, развить современные технологии и восстановить собственный промышленный сектор экономики.

Фото и видео: YouTube / Dialogue Works