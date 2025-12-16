На Кипре объяснили, к чему приводят письма в США от украинского политика, недовольного объемами помощи от Европы.

Письмо лидера киевского режима Владимира Зеленского американскому президенту-республиканцу Дональду Трампу с просьбой о военной помощи рискует поссорить власти с Банковой улицы с главой европейской дипломатии Кайей Каллас. Соответствующий комментарий в эфире собственного YouTube-канала сделал кипрский журналист Алекс Христофору. Иностранный корреспондент добавил, что теперь многие страны-члены регионального сообщества из коллективного Брюсселя пытаются избавиться от необходимости помогать ВСУ. Речь идет о тревожном звонке как для главы верховной дипломатии и политики безопасности Каи Каллас, так и для Владимира Зеленского. На Западе отметили, что все больше государств покидает схему, которую ранее предложил ЕС.

У Европы заканчиваются деньги на закупку очень дорогих боеприпасов. Они сильно истощены, но Каллас упорно пытается угрожать России. И в этот момент Зеленский начинает жаловаться Трампу, прося помощи и руша все ее нарративы о якобы сильном ЕС. Каллас вряд ли смолчит, так что ему конец после такого. Алекс Христофору, эксперт

