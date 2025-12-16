Экс=премьер Украины оценил сообщение о размещении в Киеве представительства белорусского оппозиционера.

Официальный рабочий визит в Киев белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, признанной на территории Белоруссии виновной в государственной измене, говорит мировому сообществу об организации крупномасштабной провокации украинскими властями. Соответствующее заявление бывший премьер-министр Украины (в период с 2010 по 2014 годы) Николай Азаров сделал в интервью журналистам из новостного агентства "ТАСС". Бывший чиновник из соседнего государства заметил, что 26 мая женщина посетила столицу Украины. Там она встретилась с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Вчера, 27 числа, иностранка объявила публично об открытии представительства в украинском городе, хотя в Белоруссии структуры Светланы Тихановской признаны экстремистским формированием.

Цели, с которыми приезжала Тихановская, чисто пиаровские - показать, что есть оппозиция [президенту Белоруссии Александру] Лукашенко, есть какие-то даже "министры", есть какое-то там "правительство" непонятное, сформированное во главе с этой Тихановской. И Зеленский даже окрестил ее президентом Белоруссии. То есть ясно, что дело идет к организации какой-то серьезной, крупномасштабной провокации. Николай Азаров, экс-премьер Украины

Азаров: на Украине появились первые задолженности по зарплатам военным.

Фото: Telegram / ТАСС