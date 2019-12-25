Россияне стали чаще искать информацию о переезде в Белоруссию. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Вордстат".

В январе 2026 года запросов о переезде из России в Белоруссию насчитывалось 19 600. В феврале показатель вырос до 22 900. Мартовский показатель составил 40 000 запросов.

Собщается, что в марте 2022 года пользователи "Яндекса" вводили этот запрос около 56 000 раз, а в сентябре того же года после объявления мобилизации — 43 000 раз. При этом анализ более узких смежных запросов в "Яндексе" показывает, что россияне не стремятся кардинально менять образ жизни.

Ранее мы сообщали, что "Поезд Дружбы" отправится из Петербурга в Минск в майские праздники.

