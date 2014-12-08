"Поезд Дружбы" отправится из Петербурга в Минск в майские праздники

"Поезд Дружбы" свяжет Петербург и Минск в майские праздники. Об этом рассказали 22 апреля в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

С Витебского вокзала состав отправится в 20:07 30 апреля, а также 8 мая. Прибудет он в столицу Белоруссии на следующие сутки в 12:52. А из Минска отправление запланировано 1 и 9 мая в 20:06, прибытие в Петербург – на следующие сутки в 10:10.

В составе поезда есть и плацкартные, и купейные вагоны. Предусмотрены остановки на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Сущево, Новосокольники, Невель, Городок, Витебск, Богушевская, Можеевка, Орша, Толочин, Борисов и Жодино.

