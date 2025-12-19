Для участия в конкурсе поступило почти 2,7 тыс. заявок.

В Минске представили новый графический знак белорусского рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Hационального банка Белоруссии.

Автором нового графического знака местной валюты стал Василий Щебетун. Его работа победила в голосовании, набрав максимальное количество баллов. Она представляет собой кириллическую заглавную букву "Б", с которой начинается название страны. По центру буквы проведена параллельная верхней линии черта, символизирующая устойчивость, равновесие и стабильность.

В качестве приза за победу в конкурсе Щебетуну вручили сертификат на три тысячи белорусских рублей. Для участия в конкурсе поступило почти 2,7 тыс. заявок. Голосование продлилось до 28 ноября.

Видео: Telegram / Национальный банк Республики Беларусь