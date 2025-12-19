Отмечается, что руководство Китая давно стремится к интернационализации юаня.

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сделать юань мировой резервной валютой. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что лидер Китая хочет сделать "мощную валюту", которая могла бы широко использоваться в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. В связи с этим руководство страны давно стремится к интернационализации юаня. Также Си Цзиньпин отметил необходимость открыть в стране "мощный центральный банк" для управления денежно-кредитной политикой.

Также председатель КНР заявил о планах создать конкурентоспособные финансовые институты. Эти ведомства будут способны привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

Фото: pxhere.com