Эксперты ожидают ослабления рубля в 2026 году

Эксперты ожидают ослабления российcкого рубля в 2026 году. Об этом сообщают "Ведомости".

В опросе, которое провело издание, приняли участие 20 экономистов. Их оценки среднего курса на текущий год разнятся в диапазоне от 80 до 95,5 рублей за один американский доллар. Аналитики считают, что на ослабление валюты могут повлиять несколько ключевых факторов. К ним относятся динамика цен на нефть, возможное оживление импорта в случае смягчения санкционного давления, а также сокращение объемов валютных продаж со стороны Банка России.

Также сообщается, что среднее значение курса за прошлый год составило 83,3 рубля. За основу были взяты данные Банка России. При этом с начала 2025 года доллар подешевел на 23,5%.

Фото: pxhere.com