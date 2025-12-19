Лидером рейтинга является швейцарский франк.

Российские банкноты входят в пятерку самых защищенных в мире. Об этом заявил "РИА Новости" основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

По словам эксперта, лидером рейтинга стал швейцарский франк. Второе место по защищенности купюр занимает евро. Тройку лидеров замыкает австралийский доллар. Родин отметил, что российский рубль замыкает топ-5 рейтинга, а на четвертом месте расположен кенийский шиллинг.

Отмечается, что Россия технологически использует многие решения в отношении купюр, как это делает та же Австралия. Однако эти решения реализуют на хлопковой бумаге вместо полимерной пленки. Центробанк РФ использует "зрелые" и хорошо освоенные технологии при печати банкнот.

Фото: pxhere.com