Инвестор назвал три главные финансовые ошибки россиян в 2026 году

Инвестор Евгений Ходченков назвал три главные финансовые ошибки, которые россиянам стоит избегать в 2026 году. Об этом он рассказал "Газете.Ru".

По словам эксперта, граждане России не должны "жить без долгосрочного плана и решать деньги по ситуации". Он подчеркнул, что без стратегии люди чаще принимают хаотичные решения, которые мешают им накопить капитал. Ходченков посоветовал сделать простую финансовую стратегию минимум на три года. Он уточнил, что россияне должны понять, из чего складываются их доходы, какую часть откладывать, во что инвестировать и какие цели по капиталу надо обозначить.

Ко второй ошибке эксперт относит кредиты. Инвестор заявил, что люди не оценивают, сколько в итоге переплачивают, когда берут в кредит любую сумму. Третьей ошибкой, по словам Ходченкова, является вложение в "то, что человек не понимает". Он предостерег от ставок на сомнительные схемы с обещаниями.

Фото: pxhere.com