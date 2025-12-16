Греф назвал "живопырки" фундаментом экономики

Глава Сбера прокомментировал высказывание Андрея макарова о представителях малого бизнеса.

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о том, что "живопырки" или представители небольшого бизнеса, как их ранее называл председатель профильного комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, это основа экономической системы страны, создающая ее добавленную стоимость. Такое мнение предприниматель высказал на деловом завтраке, организованном в рамках Петербургского международного экономического форума.

Мне кажется, это одна из базовых вещей, которая должна очень серьезно измениться в нашей стране. "Живопырки" и есть эта самая экономика. Большие живопырки, маленькие живопырки, предприниматели, которые создают эту самую добавленную стоимость. Они и есть основа экономики. Герман Греф, глава Сбера

Эксперт полагает, что эффективность этой экономической системы говорит об эффективности фундамента всего государства. Герман Греф добавил, что чем меньше предприятия, тем больше властям требуется охранять административные барьеры, помогать бизнесу.

Греф: традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию.

Фото и видео: Rutube / ТАСС