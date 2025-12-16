Греф: традиционные факторы экономического роста России подходят к исчерпанию

Глава Сбера назвал проблемы, на которые стоит обратить внимание в России.

Традиционные или инерционные факторы экономического роста на российской территории на сегодня подходят к своему исчерпанию, поэтому стране требуется новая модель для экономического роста. Соответствующее заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф, выступая на деловом завтраке, организованном в рамках петербургского международного экономического форума. Бизнесмен пояснил, что пока безработица по-прежнему остается на исторических минимумах, одновременно сс этим показателем загрузка мощностей остается на высоком уровне, но производительность труда не растет теми темпами, которые могли бы компенсировать эти факторы.

Традиционные или инерционные факторы экономического роста на сегодня подходят к исчерпанию. И встает вопрос, какой может быть модель экономического роста в будущем и что может и должно сделать правительство, чтобы эта модель начала реализовываться. Герман Греф, глава Сбера

Греф: рост экономики России в 2026 году составит около 1%.

Фото и видео: Rutube / ТАСС