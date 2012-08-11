Греф: рост экономики России в 2026 году составит около 1%

Рост российской экономической системы в следующем году составит один процент, а ключевая ставка может достичь отметки в 12 процентов к концу 2026 года. Соответствующее заявление сделал журналистам в рамках "Дня инвестора" руководитель Сбера Герман Греф. Эксперт добавил, что совокупный финансовый эффект компании от внедрения искусственного интеллекта во всех главных направлениях работы достигнет отметки в 550 миллиардов рублей. Речь идет также о росте доходов от индивидуализации предложений для клиентов, ценообразовании, снижении кредитных рисков и оптимизации расходов.
В 2026 году мы ожидаем сдержанного роста экономики на уровне примерно 1%. Инфляционное давление будет ослабевать и приблизится к цели регулятора. В таких условиях мы ожидаем смягчения ДКП, к концу 2026 года ключевая ставка может достичь 12%.
Герман Греф, глава Сбера
Греф назвал "несчастьем" для финсектора регулирование инноваций со стороны ЦБ.
Фото: YouTube / Банк России
