Красноярец расстрелял компанию из-за громкой музыки

Трагедия произошла в поселке Канифольном. Местный житель расстрелял компанию из-за громкой музыки — один человек скончался, трое в больнице, сообщила пресс-служба СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным следствия, в ночь с 10 на 11 июня 39-летняя женщина и трое ее знакомых мужчин в возрасте 38 и 40 лет стояли рядом с магазином на улице Школьная.
В какой-то момент подозреваемый начал возмущаться из-за громкого прослушивания музыки. Началась ссора, в ходе которой мужчина произвел несколько выстрелов в сторону компании из охотничьего ружья.
Пострадавшие попытались скрыться на автомобиле, однако мужчина продолжил стрелять. В результате 38-летний местный житель получил ранение в область грудной клетки, он погиб на месте. Остальные потерпевшие получили огнестрельные ранения, их госпитализировали.
Правоохранители задержали подозреваемого, следствие ходатайствует о его аресте. Мужчину подозревают в убийстве и покушении на убийство четырех человек.
Ранее мы сообщали, что в Кудрово неизвестный вышел из лесополосы и открыл огонь по компании молодых людей. Один из юношей погиб.
Фото: СУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
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