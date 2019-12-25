В Кудрово неизвестный расстрелял компанию, один человек погиб

Еще один человек ранен в руку.

Мужчина погиб в Кудрово в результате стрельбы минувшей ночью. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

В полицию обратился 22-летний молодой человек, который рассказал, что около 01:00 в районе железнодорожного переезда по пути от станции метро "Улица Дыбенко" к Кудрово из лесополосы шел неизвестный. Он и открыл огонь по компании молодых людей.

Двое смогли убежать, одного ранили в руку, четвертого полицейские нашли мертвым с ранением в области ребер. Ведется расследование.

В Токсово мужчина расстрелял из ружья машину своего обидчика.

Фото: Piter.TV