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В Кудрово полиция задержала распространителя "синтетики"
Сегодня, 10:36
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В Кудрово полиция задержала распространителя "синтетики"

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В ходе обыска в квартире мужчины изъяли 18 пакетов с порошкообразным веществом массой 2,2 килограмма.

В Кудрово на Европейском проспекте полицейские задержали 34-летнего распространителя синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В квартире мужчины на Пражской улице провели обыски. В ходе мероприятия изъяли 18 пакетов с порошкообразным веществом массой 2,2 килограмма, электронные весы и упаковочный материал. Часть находки направили на экспертизу, которая показала, что это – почти 400 граммов амфетамина. Остальное исследуют в ближайшее время.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин производили мефедрон в Коммунаре. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, наркотики
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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