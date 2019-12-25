В Кудрово полиция задержала распространителя "синтетики"

В ходе обыска в квартире мужчины изъяли 18 пакетов с порошкообразным веществом массой 2,2 килограмма.

В Кудрово на Европейском проспекте полицейские задержали 34-летнего распространителя синтетического наркотика. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В квартире мужчины на Пражской улице провели обыски. В ходе мероприятия изъяли 18 пакетов с порошкообразным веществом массой 2,2 килограмма, электронные весы и упаковочный материал. Часть находки направили на экспертизу, которая показала, что это – почти 400 граммов амфетамина. Остальное исследуют в ближайшее время.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности фигуранта.

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин производили мефедрон в Коммунаре.

Фото: Piter.TV