Двое мужчин производили мефедрон в Коммунаре

Предварительно, злоумышленники занимались изготовлением и распространением наркотического средства с ноября прошлого года.

Полиция пресекла деятельность двоих нарколаборантов в Гатчинском районе. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 7 октября оперативники Пушкинского района задержали мужчин 29 и 34 лет в садоводстве "Железнодорожник" в Коммунаре. Старший из них делал мефедрон, младший работал закладчиком.

В подпольной лаборатории нашли семь лотков с неизвестной жидкостью. Исследование показало, что часть изъятого – запрещенное вещество. Кроме того, у "химиков" забрали 78 канистр с химреактивами и прекурсорами объемом свыше 1,4 тыс. литров, лабораторную посуду, весы и защитную одежду. В лесу неподалеку обнаружили их закладку.

Предварительно, злоумышленники занимались изготовлением и распространением наркотического средства с ноября прошлого года.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция пресекла культивирование наркотика на Васильевском острове.

Видео: пресс-служба МВД России