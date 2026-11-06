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Житель Красного Села превратил гараж в склад для наркотиков

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Общий вес изъятого составил более пяти килограммов.

Полицейские Петербурга задержали жителя Красного Села, превратившего гараж на Пушкинском шоссе в склад для наркотиков. Запрещенные вещества он сбывал контактным способом, рассказали в МВД России. 

Как выяснилось, 55-летний мужчина оборудовал собственное помещение под хранилище амфетамина. Там обнаружили три полимерных пакета с порошкообразным веществом и еще пять пакетов с плитками растительного наркотика. Общий вес изъятого составил более пяти килограммов. 

Подозреваемого поймали 28 октября на проспекте Ленина. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время устанавливаются соучастники задержанного. 

Ранее на Piter.TV: иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: красное село, наркотики
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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