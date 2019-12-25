  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге
Сегодня, 13:07
229
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге

0 0

Для проверки установили 24-летнего уроженца Ближнего Востока, который обучается на первом курсе в местном вузе.

В Петроградском районе Петербурга полиция задержала иностранного студента по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Парня арестовали, рассказали в пресс-службе МВД России. 

Ночью 23 октября сотрудники ППС заметили на Аптекарской набережной подозрительного молодого человека. Для проверки установили 24-летнего уроженца Ближнего Востока, который обучается на первом курсе в местном вузе. 

Во внутреннем кармане куртки мужчины обнаружили четыре свертка с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в двух из них был мефедрон общей массой 1,74 грамма. Исследование находки продолжится. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.  

Ранее на Piter.TV: жителя Токсово подозревают в организации незаконного сбыта марихуаны. 

Фото: Piter.TV 

Теги: наркотики, петроградский район
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии