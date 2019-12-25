Иностранного студента подозревают в покушении на сбыт мефедрона в Петербурге

Для проверки установили 24-летнего уроженца Ближнего Востока, который обучается на первом курсе в местном вузе.

В Петроградском районе Петербурга полиция задержала иностранного студента по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Парня арестовали, рассказали в пресс-службе МВД России.

Ночью 23 октября сотрудники ППС заметили на Аптекарской набережной подозрительного молодого человека. Для проверки установили 24-летнего уроженца Ближнего Востока, который обучается на первом курсе в местном вузе.

Во внутреннем кармане куртки мужчины обнаружили четыре свертка с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что в двух из них был мефедрон общей массой 1,74 грамма. Исследование находки продолжится. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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Фото: Piter.TV