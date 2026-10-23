Жителя Токсово подозревают в организации незаконного сбыта марихуаны

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Полицейские пресекли деятельность наркоагрария из Всеволожского района. В поселке Токсово по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 67-летнего мужчину, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В ходе обыска по месту жительства нашли и изъяли 11,4 грамма марихуаны, 13 кустов конопли, электронные весы и охолощенный пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Позже подозреваемого изобличили в организации сбыта наркотических средств на территории региона контактным способом. Продолжаются мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов преступной деятельности задержанного.

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин подозреваются в сбыте наркотиков и психотропных веществ в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России