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Жителя Токсово подозревают в организации незаконного сбыта марихуаны

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Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Полицейские пресекли деятельность наркоагрария из Всеволожского района. В поселке Токсово по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 67-летнего мужчину, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

В ходе обыска по месту жительства нашли и изъяли 11,4 грамма марихуаны, 13 кустов конопли, электронные весы и охолощенный пистолет. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 

Позже подозреваемого изобличили в организации сбыта наркотических средств на территории региона контактным способом. Продолжаются мероприятия по установлению соучастников и других эпизодов преступной деятельности задержанного. 

Ранее мы рассказывали о том, что двое мужчин подозреваются в сбыте наркотиков и психотропных веществ в Петербурге. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: наркотики, токсово
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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