Двое мужчин подозреваются в сбыте наркотиков и психотропных веществ в Петербурге

Общая масса обнаруженных наркотических средств составила более 1,3 килограмма.

В Невском районе Петербурга правоохранители пресекли деятельность группы, занимавшейся сбытом наркотиков и психотропных веществ. Как рассказали в МВД России, 19 октября были задержаны двое мужчин в возрасте 35 и 40 лет.

По предварительным данным, младший выступал организатором и осуществлял оптовое распространение наркотических средств, а его сообщник выращивал наркосодержащие растения. По местам их проживания на улице Бабушкина изъяли запрещенные вещества и оборудование, использовавшееся для сбыта и культивирования. В частности, забрали 301,4 грамма амфетамина и почти 320 граммов марихуаны. Общая масса обнаруженного составила более 1,3 килограмма, проведение экспертиз продолжается.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти