В Петербурге иностранцу вынесли приговор по делу о контрабанде 98 кг кокаина

Наркотик находился в контейнере грузового судна между коробок с бананами.

Петербургский городской суд вынес приговор в отношении иностранца, которого обвинили в контрабанде, пересылке и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенных группой. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 19 октября.

В 2015 году мужчина и его сообщники организовали перевозку кокаина из Эквадора. В Большом морском порту обнаружили 98 килограммов запрещенного вещества, наркотик находился в контейнере грузового судна между коробок с бананами.

Подозреваемый скрылся, он был объявлен в розыск в 2017 году. Двоих соучастников задержали, одного из них приговорили к 16 годам лишения свободы. Как рассказал "Петербургский дневник", в январе фигуранта нашли в Республике Перу, после чего экстрадировали в Россию.

Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет в колонии строгого режима.

Ранее мы рассказывали о том, что в Кудрово полиция задержала распространителя "синтетики".

Видео: Telegram / Ирина Волк