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Полиция пресекла культивирование наркотика на Васильевском острове

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Во время обысков изъяли 43 куста конопли, 14 полимерных пакетов, а также оборудование для выращивания и упаковки запрещенного растения.

В МВД России сообщили о том, что в квартире на Васильевском острове в Петербурге пресекли деятельность 35-летнего мужчины, который выращивал наркотик. Его задержали на набережной Дудергофского канала 9 сентября. 

Было установлено, что преступник осуществлял культивирование растений с целью последующего незаконного сбыта марихуаны. Во время обысков изъяли 43 куста конопли, 14 полимерных пакетов, а также оборудование для выращивания и упаковки запрещенного растения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Всеволожска организовал в съемной квартире склад наркотиков. При задержании он сбросил сверток из полимерного материала. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: васильевский остров, наркотики
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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