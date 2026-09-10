Полиция пресекла культивирование наркотика на Васильевском острове

Во время обысков изъяли 43 куста конопли, 14 полимерных пакетов, а также оборудование для выращивания и упаковки запрещенного растения.

В МВД России сообщили о том, что в квартире на Васильевском острове в Петербурге пресекли деятельность 35-летнего мужчины, который выращивал наркотик. Его задержали на набережной Дудергофского канала 9 сентября.

Было установлено, что преступник осуществлял культивирование растений с целью последующего незаконного сбыта марихуаны. Во время обысков изъяли 43 куста конопли, 14 полимерных пакетов, а также оборудование для выращивания и упаковки запрещенного растения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Необходимые проверочные мероприятия продолжаются.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Всеволожска организовал в съемной квартире склад наркотиков. При задержании он сбросил сверток из полимерного материала.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти