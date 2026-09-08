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Вчера, 9:31
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Житель Всеволожска организовал в съемной квартире склад наркотиков

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При задержании он сбросил сверток из полимерного материала с веществом белого цвета.

Полицейские задержали мужчину, организовавшего в съемной квартире склад наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 51-летнего жителя Всеволожска поймали 2 сентября. При задержании он сбросил сверток из полимерного материала с веществом белого цвета, которым оказался кокаин массой 3,71 грамма. 

Во время обысков в жилище подозреваемого изъяли два полимерных пакета с тем же наркотиком и пакет с таблетками розового цвета. Назначены необходимые экспертизы. 

Ранее на Piter.TV: в поселке Приладожский пресекли деятельность мужчины, который выращивал коноплю. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: всеволожск, наркотики
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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