Житель Всеволожска организовал в съемной квартире склад наркотиков

При задержании он сбросил сверток из полимерного материала с веществом белого цвета.

Полицейские задержали мужчину, организовавшего в съемной квартире склад наркотиков. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, 51-летнего жителя Всеволожска поймали 2 сентября. При задержании он сбросил сверток из полимерного материала с веществом белого цвета, которым оказался кокаин массой 3,71 грамма.

Во время обысков в жилище подозреваемого изъяли два полимерных пакета с тем же наркотиком и пакет с таблетками розового цвета. Назначены необходимые экспертизы.

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Видео: пресс-служба МВД России