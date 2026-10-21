Полиция задержала четверых участников разбойного нападения в Кудрово

В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативники задержали участников разбойного нападения в Кудрово. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Всеволожского района 18 сентября поступила информация от 43-летнего местного жителя о том, что в его квартиру на Областной улице проникли неизвестные. Под угрозой ножа злоумышленники заставили потерпевшего перевести на их счета 70 тыс. рублей, после чего скрылись.

В тот же день по подозрению поймали мужчин в возрасте 23 и 49 лет и 33-летнюю женщину. В Москве 15 октября установили местонахождение четвертого преступника 33 лет. Были изъяты восемь мобильных телефонов и семь банковских карт. В отношении всех фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее на Piter.TV: уроженец Астрахани, который ограбил петербуржца, ответит перед судом.

Видео: пресс-служба МВД России