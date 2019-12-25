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В подъезде дома в Кудрово обнаружили пятилетнюю девочку
Сегодня, 8:42
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В подъезде дома в Кудрово обнаружили пятилетнюю девочку

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Личность несовершеннолетней устанавливается, разыскиваются ее законные представители.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области проводят проверку по факту публикации об обнаружении ребенка. Как сообщили в МВД России, пятилетнюю девочку нашли без одежды в подъезде жилого дома в Кудрово 12 октября. 

По словам очевидцев, подобное происходит не в первый раз. Правоохранители выясняют все обстоятельств случившегося. Личность несовершеннолетней устанавливается, разыскиваются ее законные представители. 

Кроме того, проверочные мероприятия организовала и прокуратура. Также под свой контроль ситуацию взяла председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разыскали пропавшего подростка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кудрово, происшествия
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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