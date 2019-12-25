В подъезде дома в Кудрово обнаружили пятилетнюю девочку

Личность несовершеннолетней устанавливается, разыскиваются ее законные представители.

Полицейские Всеволожского района Ленинградской области проводят проверку по факту публикации об обнаружении ребенка. Как сообщили в МВД России, пятилетнюю девочку нашли без одежды в подъезде жилого дома в Кудрово 12 октября.

По словам очевидцев, подобное происходит не в первый раз. Правоохранители выясняют все обстоятельств случившегося. Личность несовершеннолетней устанавливается, разыскиваются ее законные представители.

Кроме того, проверочные мероприятия организовала и прокуратура. Также под свой контроль ситуацию взяла председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге разыскали пропавшего подростка.

Фото: Piter.TV